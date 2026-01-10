In silenzio davanti alle ferite del Vajont prima di raggiungere le luci olimpiche di Cortina

Prima di arrivare a Cortina d’Ampezzo per le Olimpiadi invernali, molti percorreranno la strada statale 51 del Cadore, collegando Belluno o Vittorio Veneto. Lungo questo tratto, si attraversano zone di grande valore storico e paesaggistico, come il sito del disastro del Vajont. Un percorso che invita alla riflessione sulle ferite del passato, prima di raggiungere le luci di un evento che rappresenta anche rinascita e speranza.

Chi dovrà raggiungere la località di Cortina d’Ampezzo per le prossime olimpiadi invernali dovrà percorrere in molti casi la strada statale 51 del Cadore, provenendo da Belluno o da Vittorio Veneto. Quasi esattamente a metà strada tra Belluno e Pieve di Cadore la valle del Piave si fa piuttosto stretta, la strada corre fiancheggiata da alti profili scuri delle pareti dolomitiche, in questo punto aspre, dall’aspetto invalicabile. Con il pensiero rivolto alla manifestazione sportiva ai più potrebbe sfuggire una ferita nella montagna sulla sinistra del corso del fiume “sacro alla patria”, sulla destra per chi sale verso nord, esattamente all’altezza del paese di Longarone. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - In silenzio davanti alle ferite del Vajont prima di raggiungere le luci olimpiche di Cortina Leggi anche: Sci di fondo, l’Italia maschile è viva e lotta per le medaglie olimpiche a squadre. Si lavora verso Milano Cortina 2026 Leggi anche: Papa Leone XIV: “Il Vaticano non starà in silenzio davanti alle ingiustizie del mondo” La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. In silenzio davanti alle ferite del Vajont prima di raggiungere le luci olimpiche di Cortina - Lungo la strada che porta a Cortina d'Ampezzo si passa per il punto in cui la frana di 280 milioni di metri cubi di terra si staccò dal monte Toc il 9 ottobre del 1963 alle ore 22,39 portandosi via qu ... ilfoglio.it

Fra reportage e ritratti la tragedia del Vajont - Difficile trovare le parole giuste davanti agli scatti di Elio Ciol, 96 anni, la macchina fotografica al collo da quando è ragazzino e un paese natale, Casarza della Delizia, in provincia di Pordenone ... ilgiornale.it

Strage di #CransMontana , il minuto di silenzio davanti a #leconstellation . Campane a lutto, la cerimonia con le autorità a #Martigny - facebook.com facebook

Strage di #CransMontana , il minuto di silenzio davanti a #leconstellation . Campane a lutto, la cerimonia con le autorità a #Martigny x.com

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.