In Sicilia la giunta regionale stanzia 3,4 milioni per gli ITS Academy | contributi fino a 3.000 euro per esperienze formative all’estero e stage internazionali

In Sicilia, la giunta regionale ha approvato uno stanziamento di oltre 3,4 milioni di euro per sostenere gli ITS Academy. I fondi prevedono contributi fino a 3.000 euro per esperienze formative all’estero e stage internazionali, al fine di promuovere la formazione tecnica e professionale sul territorio. Questa iniziativa mira a rafforzare le competenze dei giovani e a favorire l’internazionalizzazione del sistema educativo regionale.

In Sicilia, la giunta regionale, guidata dal presidente Renato Schifani, destina oltre 3,4 milioni di euro di fondi regionali al sistema dell'istruzione tecnologica superiore siciliana. Il dipartimento regionale dell'Istruzione, dell'università e del diritto allo studio ha disposto il cofinanziamento dell'intera offerta formativa degli ITS Academy operanti nell'Isola per l'anno formativo 2025-2026.

