In scena Teatri d’Autore Spettacoli da non perdere

Da gennaio a maggio, otto teatri storici della provincia ospitano la rassegna Teatri d’Autore, organizzata da Amat in collaborazione con i comuni locali. Con 25 appuntamenti, questa programmazione propone spettacoli di qualità rivolti a un pubblico vario, valorizzando il patrimonio teatrale della regione. Un’occasione per scoprire e vivere l’offerta culturale locale attraverso rappresentazioni di interesse artistico e sociale.
di Giovanni Volponi Dal 15 gennaio fino a maggio, otto teatri storici della nostra provincia si animeranno con i 25 appuntamenti della rassegna diffusa Teatri d’Autore, organizzata da Amat assieme ai rispettivi comuni. "Una stagione che come ormai da tanti anni vive grazie alla passione e all’impegno di tanti amministratori e gestori dei teatri – ha spiegato ieri alla conferenza di presentazione il direttore di Amat Gilberto Santini –, teatri che sono dei veri gioielli, che cerchiamo di valorizzare ogni anno al meglio con delle proposte variegate". I palchi aderenti sono il Comunale di Gradara, il Battelli di Macerata Feltria, il Comunale di Mombaroccio, l’Apollo di Mondavio, l’Angel Dal Foco di Pergola, il Concordia di San Costanzo, il Tiberini di San Lorenzo in Campo e il Bramante di Urbania. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
