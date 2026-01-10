In metro solo con le mutande | la nuova mania prende piede nella capitale
Una tendenza insolita si sta diffondendo nella capitale: alcune persone viaggiano in metropolitana indossando solo l’intimo, senza pantaloni. Questa pratica, che coinvolge sia uomini che donne, sta attirando l’attenzione e sollevando domande sul suo significato e sulle motivazioni. L’iniziativa, ancora poco diffusa, si distingue per la sua semplicità e per il rispetto di alcune regole specifiche. Ecco cosa c’è da sapere su questa curiosa tendenza.
Donne e uomini in metropolitana mezzi nudi: senza pantaloni e solo con l’intimo. La nuova mania prende largo nella capitale: cosa sta succedendo? Immaginate di prendere la metropolitana e di togliervi i pantaloni, restando in intimo: uomini in boxer e donne in slip (ma non saranno consentiti perizomi o tanga). No, non si tratta della scena di un film a luci rosse o di un’immagine particolarmente cruenta: è la semplice testimonianza di un particolare evento che andrà in scena nei prossimi giorni. – cityrumors.it La capitale è pronta ad ospitare una delle situazioni più strane e insolite: con centinaia di uomini e donne che si recheranno in metropolitana in mutande. 🔗 Leggi su Cityrumors.it
SALETTA METRÒ-RELAX GOLIARDICA IN MUTANDE "no pants subway" - Probabilmente, come nelle passate seconda domenica di gennaio di quasi tutti gli anni scorsi, qualcuno potrebbe vedere delle persone che girano in metropolitana in mutande. Con l - facebook.com facebook
Se il metro del giudizio fosse l'aspetto dove sarebbe il sindaco di Trieste Per fortuna sua il metro della saggezza per noi non passa dalla vista. E se il metro fosse il titolo di studio Ha la licenza media, nemmeno un diploma. E questo sinceramente si nota. Più x.com
