In metro solo con le mutande | la nuova mania prende piede nella capitale

Una tendenza insolita si sta diffondendo nella capitale: alcune persone viaggiano in metropolitana indossando solo l’intimo, senza pantaloni. Questa pratica, che coinvolge sia uomini che donne, sta attirando l’attenzione e sollevando domande sul suo significato e sulle motivazioni. L’iniziativa, ancora poco diffusa, si distingue per la sua semplicità e per il rispetto di alcune regole specifiche. Ecco cosa c’è da sapere su questa curiosa tendenza.

