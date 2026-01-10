In metro solo con le mutande | la nuova mania prende piede nella capitale

Una tendenza insolita si sta diffondendo nella capitale: alcune persone viaggiano in metropolitana indossando solo l’intimo, senza pantaloni. Questa pratica, che coinvolge sia uomini che donne, sta attirando l’attenzione e sollevando domande sul suo significato e sulle motivazioni. L’iniziativa, ancora poco diffusa, si distingue per la sua semplicità e per il rispetto di alcune regole specifiche. Ecco cosa c’è da sapere su questa curiosa tendenza.

Donne e uomini in metropolitana mezzi nudi: senza pantaloni e solo con l’intimo. La nuova mania prende largo nella capitale: cosa sta succedendo? Immaginate di prendere la metropolitana e di togliervi i pantaloni, restando in intimo: uomini in boxer e donne in slip (ma non saranno consentiti perizomi o tanga). No, non si tratta della scena di un film a luci rosse o di un’immagine particolarmente cruenta: è la semplice testimonianza di un particolare evento che andrà in scena nei prossimi giorni. – cityrumors.it La capitale è pronta ad ospitare una delle situazioni più strane e insolite: con centinaia di uomini e donne che si recheranno in metropolitana in mutande. 🔗 Leggi su Cityrumors.it

