In classe al gelo con dieci gradi Protestano gli studenti del Chini

Gli studenti del Chini protestano per le condizioni delle aule, dove dopo le vacanze di Natale si sono trovati con temperature tra i 10 e i 13 gradi. Le classi, infatti, risultano troppo fredde, costringendo gli alunni a indossare guanti e giubbotti durante le lezioni. La situazione evidenzia l’urgenza di intervenire per garantire ambienti scolastici più confortevoli e adeguati alle necessità degli studenti.

"Dopo le vacanze di Natale ci siamo ritrovati in una scuola con temperature dai 10 ai 13 gradi, si stava in classe con i guanti e i giubbotti. Giovedì, poi, la situazione era invivibile". Così Greta, studentessa della scuola superiore Chino Chini di Borgo San Lorenzo, rappresentante di istituto, che ieri era con altri studenti per protesta fuori dal cancello della scuola. Le fa eco Gabriele Gamberi, altro rappresentante d'istituto e membro della Consulta proviniciale degli studenti di Firenze. "Fa troppo freddo - afferma - Ci farebbe piacere che venissero mostrate le nostre rivendicazioni: stare in modo vivibile all'interno delle classi".

