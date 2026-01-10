in casa biancorossa coi giallorossi saranno decisivi gli episodi

In casa biancorossa, l’obiettivo è consolidare la posizione in classifica. La sfida contro l’Inter Sammaurese, in programma domani al Tubaldi, rappresenta un’occasione importante per i padroni di casa. I romagnoli, rinfrancati dalla recente vittoria, arrivano a questa partita con maggiore fiducia. Per i biancorossi, sarà fondamentale gestire gli episodi e mantenere concentrazione per ottenere un risultato positivo in un momento cruciale della stagione.

L'imperativo è vincere in casa Recanatese che domani ospiterà al Tubaldi l'Inter Sammaurese. I romagnoli arrivano alla delicata sfida salvezza con il morale alto e qualche certezza in più, dopo aver ritrovato la vittoria contro il Castelfidardo. Ad analizzare la seconda vittoria stagionale e a presentare la sfida è Mauro Antonioli, tecnico della Sammaurese ed ex di Fermana e Vigor Senigallia, dove nella scorsa stagione è subentrato in corsa a Clementi: "È stata una vittoria fondamentale non solo per la classifica ma anche per il morale, essendo la nostra una squadra giovane. L'ambiente si è caricato e la squadra ha acquisito autostima.

