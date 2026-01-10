Impasse Dc in Sicilia | manca l' accordo e slitta elezione segretario

In Sicilia, la Democrazia Cristiana prosegue senza un accordo ufficiale in vista delle prossime scadenze. La mancata definizione delle modalità di elezione ha portato a un rinvio dell’elezione del nuovo segretario, a causa dell’assenza di quorum nel Consiglio nazionale convocato a Roma. La situazione evidenzia le difficoltà interne alla formazione politica nel contesto post-Totò Cuffaro.

Nulla di fatto nella Dc per il post-Totò Cuffaro. In mancanza del quorum stabilito per statuto, il Consiglio nazionale, riunito stamani a Roma dal segretario facente funzioni Gianpiero Samorì, ha rinviato l’elezione del nuovo segretario. Nuovo appuntamento tra una quindicina di giorni. Secondo quanto apprende l’ANSA da fonti del partito, un gruppo di dirigenti siciliani, vicino a Stefano Cirillo. 🔗 Leggi su Feedpress.me

