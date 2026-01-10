Impallomeni | Milan non trova la concentrazione giusta con piccole Appena cala Modric…

Stefano Impallomeni ha analizzato il momento del Milan durante la trasmissione Maracanà su TMW Radio, sottolineando come la squadra fatichi a mantenere la concentrazione nelle fasi decisive. In particolare, ha evidenziato come le assenze di giocatori chiave, come Piccoli, e il calo di Modric, possano influire sulle prestazioni complessive. L’intervento offre un’analisi approfondita sulla situazione attuale dei rossoneri e sulle sfide del campionato.

Il giornalista Stefano Impallomeni ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà. Tra gli argomenti anche il pareggio del Milan contro il Genoa. Ecco il suo commento. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

