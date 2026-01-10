Impallomeni | Milan non trova la concentrazione giusta con piccole Appena cala Modric…
Stefano Impallomeni ha analizzato il momento del Milan durante la trasmissione Maracanà su TMW Radio, sottolineando come la squadra fatichi a mantenere la concentrazione nelle fasi decisive. In particolare, ha evidenziato come le assenze di giocatori chiave, come Piccoli, e il calo di Modric, possano influire sulle prestazioni complessive. L’intervento offre un’analisi approfondita sulla situazione attuale dei rossoneri e sulle sfide del campionato.
Il giornalista Stefano Impallomeni ha parlato a TMW Radio, durante Maracanà. Tra gli argomenti anche il pareggio del Milan contro il Genoa. Ecco il suo commento. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Leggi anche: Ravezzani: “Il Milan fatica con le piccole: ecco il motivo”. Poi parla di Modric e Leao
Leggi anche: Modric: “Amo il Milan, per reputazione e storia è molto vicino al Real Madrid: la scelta giusta”
Impallomeni: "Milan, Champions difficile ora. Roma, Fabregas sarebbe ideale" - "Mariani, arbitraggio molto discutibile, io gli avrei dato 4,5. tuttomercatoweb.com
Impallomeni: "Milan, Conceicao dovrà trovare equilibrio. Nico Paz ok per una big" - A Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è arrivato il momento del giornalista ed ex calciatore Stefano Impallomeni. tuttomercatoweb.com
TMW RADIO - Impallomeni: "Al Milan serve un bomber. La Juve deve confermare Allegri" - Stefano Impallomeni, ex calciatore e giornalista, ha parlato di Serie A e non solo a TMW Radio, durante Maracanà. m.tuttomercatoweb.com
Stefano Impallomeni sui temi della #SerieA x.com
L'ex giocatore ha commentato il momento dell'Inter e ha detto la sua su un possibile ritorno a Milano di Cancelo - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.