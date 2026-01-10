Un anno fa si concludeva la relazione tra Wanda Nara e L-Gante, suscitando ampie discussioni. La loro storia, caratterizzata da una differenza di età di quindici anni e da circostanze complesse, ha attirato l’attenzione dei media. In questo contesto, si intrecciano anche momenti significativi come il videoclip, la leucemia e l’anello di fidanzamento, elementi che hanno contribuito a definire il percorso personale e pubblico dei protagonisti.

Un anno fa finiva la relazione tra Wanda Nara e L-Gante. La storia tra l'imprenditrice argentina e il rapper venezuelano è stata molto discussa non solo per la differenza di età tra i due - quindici anni - ma soprattutto perché durante la loro storia Wanda era ancora legata all'ex marito, Mauro Icardi. Il videoclip. Settembre 2022. Wanda Nara è reduce dall'esperienza televisiva come giurata nel programma " Quién es la máscara?" su Telefe, 2022. Durante un evento pubblico conosce il giovane rapper L-Gante e tra i due scatta un'intesa immediata, che si trasforma in una collaborazione. Il cantante propone infatti all'argentina di partecipare al videoclip del suo nuovo singolo "El Último Romántico" e Wanda accetta entusiasta. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il videoclip, la leucemia, l'anello di fidanzamento: la storia tra Wanda Nara e L-Gante

Leggi anche: Maxi Lopez incontra Wanda Nara a Masterchef e le dedica il piatto: «La spalla di maiale di Wanda». Cosa ha detto sulle chat hot con Mauro Icardi – Il video

Leggi anche: La lite tra Barbara d’Urso e Pasquale La Rocca in sala prove a Ballando: “Meglio Wanda Nara? Sti gran ca**i”

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Il videoclip, la leucemia, l'anello di fidanzamento: la storia tra Wanda Nara e L-Gante.

Il videoclip, la leucemia, l'anello di fidanzamento: la storia tra Wanda Nara e L-Gante - L'imprenditrice argentina e il rapper hanno avuto una relazione tra il 2022 e il 2025, mentre Nara stava ancora con Mauro Icardi ... msn.com