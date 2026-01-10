IL VIDEO | Armi e droga | arrestati due 18enni a Latina

Due giovani di 18 anni sono stati arrestati a Latina con l’accusa di aver detenuto e portato armi clandestine, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e spaccio di droga. L’intervento della polizia ha portato al loro fermo, evidenziando la presenza di attività illecite nella zona. L’indagine prosegue per approfondire i dettagli dei reati contestati e le eventuali responsabilità.

