IL VIDEO | Armi e droga | arrestati due 18enni a Latina

Due giovani di 18 anni sono stati arrestati a Latina con l’accusa di aver detenuto e portato armi clandestine, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e spaccio di droga. L’intervento della polizia ha portato al loro fermo, evidenziando la presenza di attività illecite nella zona. L’indagine prosegue per approfondire i dettagli dei reati contestati e le eventuali responsabilità.

Detenzione e porto abusivo di armi clandestine, ricettazione, resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente: questi i reati di cui sono accusati, a vario titolo, i due 18enni arrestati nella giornata di ieri, venerdì 9 gennaio, dalla polizia a Latina. 🔗 Leggi su Latinatoday.itImmagine generica

