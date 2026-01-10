Il vero lusso? Le relazioni e l’incontro

Il vero lusso si trova nelle relazioni autentiche e negli incontri significativi. Secondo Daniela Kraler, cofondatrice del brand, l’avventura imprenditoriale è nata dall’amore condiviso con Franz, sottolineando come i legami umani siano il valore più prezioso. In un mondo sempre più frenetico, è importante ricordare che le connessioni profonde sono il vero patrimonio da custodire.

La cofondatrice del brand Daniela Kraler: «L’avventura imprenditoriale è nata grazie all’amore sbocciato con Franz. Ci siamo fatti guidare da strategia, visione e un pizzico di casualità per portare il fashion sulle Dolomiti. Nel nuovo chalet ci sono tutti i nostri valori». Nel panorama del luxury retail italiano, Franz Kraler rappresenta molto più di un nome: è una visione che ha saputo coniugare moda internazionale, territorio e cultura dell’accoglienza. Nato come progetto di famiglia e cresciuto tra le Dolomiti, il brand è riuscito a trasformare luoghi iconici come Cortina d’Ampezzo in veri e propri punti di riferimento per l’alta moda, portando in montagna i grandi nomi del fashion system internazionale. 🔗 Leggi su Laverita.info

