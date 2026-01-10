Il Venezuela valuta la riapertura delle ambasciate a Caracas e Washington

Il Venezuela e gli Stati Uniti stanno discutendo sulla possibile riapertura delle ambasciate a Caracas e Washington. La presidente ad interim, Delcy Rodríguez, ha confermato che sono in corso negoziati esplorativi, segnando un passo verso il miglioramento delle relazioni diplomatiche. Questa iniziativa fa parte di un tentativo di ripristinare il dialogo tra i due paesi, dopo eventi politici e militari recenti che hanno influenzato i rapporti bilaterali.

La presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodríguez, ha confermato che il suo governo sta portando avanti negoziati esplorativi con le autorità statunitensi per la riapertura delle ambasciate tra Caracas e Washington, un passo annunciato come parte di un più ampio dialogo diplomatico dopo l'intervento militare statunitense che ha portato alla cattura dell'ex presidente Nicolás Maduro e della first lady Cilia Flores. Rodríguez ha definito questi colloqui uno strumento per "ribadire la condanna dell'aggressione subita dal popolo venezuelano", sottolineando che l'azione statunitense – definita da Caracas illegittima – ha colpito profondamente donne, uomini e giovani della nazione bolivariana.

