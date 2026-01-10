Il Venezuela e la guerra di sanzioni

Il Venezuela torna al centro dell’attenzione internazionale a causa degli eventi recenti, tra cui il rapimento del presidente Maduro e i bombardamenti. Questa situazione ha riacceso il dibattito sulle sanzioni e le politiche adottate nei confronti del paese. Analizzare le ragioni e le conseguenze di queste azioni è fondamentale per comprendere le dinamiche politiche e sociali che coinvolgono il Venezuela nel contesto globale.

Il rapimento del presidente Maduro in concomitanza con i bombardamenti ha riacceso l’attenzione sul Venezuela. Il dibattito si è incentrato sulla riattivazione di un imperialismo militare Usa nel “cortile di . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

