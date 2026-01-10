Il Venezuela e la guerra di sanzioni

Il Venezuela torna al centro dell’attenzione internazionale a causa degli eventi recenti, tra cui il rapimento del presidente Maduro e i bombardamenti. Questa situazione ha riacceso il dibattito sulle sanzioni e le politiche adottate nei confronti del paese. Analizzare le ragioni e le conseguenze di queste azioni è fondamentale per comprendere le dinamiche politiche e sociali che coinvolgono il Venezuela nel contesto globale.

Il rapimento del presidente Maduro in concomitanza con i bombardamenti ha riacceso l’attenzione sul Venezuela. Il dibattito si è incentrato sulla riattivazione di un imperialismo militare Usa nel “cortile di . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Il Venezuela e la «guerra di sanzioni» Leggi anche: Rischio guerra in Venezuela, compagnie spagnole sospendono i voli per il Venezuela Leggi anche: Usa, guerra alla Corte dell’Aja: sanzioni ai giudici che hanno respinto un ricorso di Israele contro l’indagine per crimini di guerra Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Petrolio, potere e sanzioni: la guerra invisibile dei 23 anni tra Usa e Venezuela; Cos'è successo in Venezuela e cosa c'entra il petrolio; Nazionalizzazioni, sequestri e golpe militari: 23 anni di guerra per il petrolio tra Usa e Venezuela; Breve storia del presunto furto del petrolio venezuelano lamentato da Donald Trump. Venezuela, scatta la “guerra del petrolio”. La Russia scorta una petroliera con navi e sottomarini - Gli Stati Uniti stanno tentando di sequestrare una petroliera collegata a Venezuela e Russia dopo oltre due settimane di inseguimento nell’Atlantico. thesocialpost.it

Navi russe e pozzi in Venezuela. Trump apre la guerra del petrolio - Gli Usa sequestrano due imbarcazioni fantasma di Mosca, alta tensione con il Cremlino. msn.com

Guerra in Venezuela, catturato Maduro: cosa vuole davvero Trump - Gli Usa bombardano il Venezuela e catturano il presidente Nicolás Maduro: Trump punta al petrolio e alla rinascita del dollaro ... quifinanza.it

Il Venezuela brucia mentre Wall Street si avvicina: guerra, petrolio e un'acquisizione da 750 mil...

9 Gennaio: due italiani liberi in Venezuela, si alza la tensione in Iran, guerra in Siria #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook

“Bisogna garantire la stabilità del Venezuela, impedire che ci sia una guerra civile. Poi bisogna lavorare, come dice Papa Leone, per stare vicino alla popolazione civile, come abbiamo fatto a Gaza o in Sudan”. x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.