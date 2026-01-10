Il Tar accoglie il ricorso di una struttura sanitaria via libera a nuovi accreditamenti
Il Tar Palermo ha recentemente accolto il ricorso di una struttura sanitaria di Agrigento, consentendo il proseguimento delle procedure di accreditamento regionale per la branca di radiologia. Questa decisione rappresenta un passo importante nel settore sanitario, offrendo nuove opportunità di riconoscimento e collaborazione per le strutture che operano nel rispetto delle normative vigenti.
Il Tar Palermo ha accolto il ricorso presentato da una struttura sanitaria agrigentina contro il diniego dell’assessorato regionale alla Salute alla richiesta di accreditamento istituzionale per la branca di radiologia. La struttura, già autorizzata per esami ecografici ed eco color doppler. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
