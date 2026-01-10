Il superstylist Law Roach spiega la sua strategia per Ariana Grande nella stagione dei premi 2026 e oltre A cominciare dai Golden Globe
Il superstylist Law Roach condivide la sua strategia stilistica per Ariana Grande nella stagione dei premi 2026, a partire dai Golden Globe. In un’intervista a Vanity Fair, l’esperto di immagine sottolinea l’importanza di scegliere sempre il vestito più adatto, evidenziando come l’abbigliamento possa riflettere l’identità artistica e la personalità dell’artista. Un approccio sobrio e mirato che guida le scelte di stile per grandi eventi.
«Per me, il vestito migliore vince sempre», racconta a Vanity Fair il celebre architetto dell'immagine. «Non mi accontento di niente di meno. Che mi si ami o mi si odi per questo, se l'abito non funziona, non posso farlo funzionare. Non posso fare in modo che sia magico». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
Leggi anche: Cynthia erivo e ariana grande fanno la storia con wicked: nominate ai golden globe
Leggi anche: Golden Globe 2026: le previsioni sui premi TV, da The Studio ad Adolescence
Il superstylist Law Roach spiega la sua strategia per Ariana Grande nella stagione dei premi 2026 (e oltre). A cominciare dai Golden Globe - «Per me, il vestito migliore vince sempre», racconta a Vanity Fair il celebre architetto dell'immagine. vanityfair.it
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.