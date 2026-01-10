il supercinema si apre al teatro comico

Il Supercinema di Santarcangelo amplia la propria offerta culturale con una nuova rassegna dedicata alla prosa e alla comicità. Un’occasione per riscoprire il teatro comico in un ambiente accogliente e familiare. La rassegna, che si svolgerà presso il cinema, rappresenta un’opportunità per gli appassionati di teatro di seguire spettacoli di qualità nel cuore della città.

Al Supercinema di Santarcangelo arriverà presto una rassegna teatrale. La prima rassegna di prosa e comicità per la città di Santarcangelo. Il panorama culturale clementino si arricchisce di una nuova, importante fase. Grazie alla sinergia tra il centro di cinema e teatro ‘La Valigia dell’Attore’, C’entro Supercinema (gestito dall’associazione Santarcangelo dei teatri) e il patrocinio comunale, tra febbraio e marzo è in programma la prima stagione di ‘A noi ci piace ridere’. Tre appuntamenti con alcuni tra i più noti protagonisti della comicità italiana. L’obiettivo principale è mettere a sistema i luoghi della cultura cittadini, riempiendo spazi storici con contenuti inediti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

