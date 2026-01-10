Il sapere svilito dalla guerra delle idee

Il conflitto tra diverse visioni e opinioni ha sempre accompagnato la storia dell’umanità. Oggi, tuttavia, questa “guerra delle idee” si presenta con intensità e diffusione senza precedenti, influenzando il modo in cui comunichiamo e comprendiamo il mondo. È importante analizzare con attenzione questo fenomeno per mantenere un dibattito equilibrato e rispettoso, evitando che il valore del sapere si perda in un mare di opinioni contrapposte.

La battaglia delle idee (idee si fa per dire) ha raggiunto vette mai toccate, per fortuna, nella storia universale del pensiero. Da una parte, l'esercito del politicamente corretto; dall'altra, le armate del perbenismo. I primi vogliono salvare i ragazzi dalla discriminazione di genere, dal razzismo, dal fascismo strisciante. I secondi vogliono salvare i ragazzi dalle teorie di genere, dalla crisi dei valori, dal multiculturalismo. Fatalmente gli opposti si sono incontrati. Il Texas aveva varato norme per colpire l'attivismo progressista nelle università e impedire che l'aula diventasse un luogo di militanza su razza, genere e identità.

