Il Sant' Alessio affossato dai debiti ma il Domani dà la colpa alla destra
Il Sant'Alessio, ormai in difficoltà finanziarie, continua a essere al centro dell’attenzione politica. In questo contesto, alcune analisi puntano il dito contro le responsabilità attuali, senza approfondire le cause reali dei problemi. Un approccio che può essere utile per comprendere le dinamiche in gioco, mantenendo un tono sobrio e obiettivo, evitando facili accusamenti e concentrandosi sui fatti.
C’è un modo elegante per raccontare uno scandalo senza raccontarne le responsabilità. Basta fare una carrellata impeccabile dei guai, fermarsi un secondo prima della domanda decisiva e poi indicare il bersaglio più comodo: chi governa oggi. È esattamente l’operazione compiuta, ieri, dal quotidiano “Domani” sul caso dell’Istituto Sant’Alessio-Margherita di Savoia: un inventario puntuale di debiti, immobili abbandonati, tensioni interne e indagini, ma una clamorosa rimozione selettiva di un dettaglio non secondario. Chi ha prodotto tutto questo. L’articolo elenca cifre, nomi, esposti, persino metri quadri. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Leggi anche: L'istituto per ciechi tra debiti e sprechi: il caso Sant'Alessio
Leggi anche: Svincoli di Rfi, arriva il via libera del Mase: ok per Nizza, Sant’Alessio e Taormina ma stop per Itala
Il Sant'Alessio affossato dai debiti, ma il Domani dà la colpa alla destra | .it.
L'istituto per ciechi tra debiti e sprechi: il caso Sant'Alessio - Gli affari milionari sulla pelle dei ciechi finiscono sotto la lente degli inquirenti. iltempo.it
Debiti, case, esposti: le mani della destra sull’istituto Sant’Alessio - Lo storico istituto per non vedenti gravato da 24 milioni di debiti e incapace di garantire parte dei servizi essenziali ai propri utenti. editorialedomani.it
Scandalo Sant'Alessio, quel patrimonio abbandonato dell'Istituto per ciechi - Una serie di immobili nel cuore della Capitale, destinati ai non vedenti e del tutto abbandonati. iltempo.it
NOVA SIRI, LAVORI ALLE VASCHE DI SANT’ALESSIO L’intervento presso la zona archeologica rientra nel finanziamento regionale Sentieri del Benessere - facebook.com facebook
Debiti, case, esposti: le mani della destra sull’istituto Sant’Alessio x.com
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.