Il Sant'Alessio, ormai in difficoltà finanziarie, continua a essere al centro dell’attenzione politica. In questo contesto, alcune analisi puntano il dito contro le responsabilità attuali, senza approfondire le cause reali dei problemi. Un approccio che può essere utile per comprendere le dinamiche in gioco, mantenendo un tono sobrio e obiettivo, evitando facili accusamenti e concentrandosi sui fatti.

C’è un modo elegante per raccontare uno scandalo senza raccontarne le responsabilità. Basta fare una carrellata impeccabile dei guai, fermarsi un secondo prima della domanda decisiva e poi indicare il bersaglio più comodo: chi governa oggi. È esattamente l’operazione compiuta, ieri, dal quotidiano “Domani” sul caso dell’Istituto Sant’Alessio-Margherita di Savoia: un inventario puntuale di debiti, immobili abbandonati, tensioni interne e indagini, ma una clamorosa rimozione selettiva di un dettaglio non secondario. Chi ha prodotto tutto questo. L’articolo elenca cifre, nomi, esposti, persino metri quadri. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

