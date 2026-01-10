Il San Giuliano FC eccellenza giovanile nella Provincia di Pisa

Il San Giuliano F.C. si distingue come un punto di riferimento per la crescita e lo sviluppo dei giovani talenti calcistici nella provincia di Pisa. Con un’attenzione particolare alla formazione tecnica e ai valori sportivi, la società si impegna a offrire un ambiente professionale e stimolante per i giovani atleti. La sua presenza rappresenta un elemento importante nel panorama sportivo locale, contribuendo alla promozione del calcio tra le nuove generazioni.

San Giuliano Terme, 10 gennaio 2025 - Il San Giuliano F.C. è diventato un vero punto di riferimento per la formazione calcistica giovanile nella provincia di Pisa. Non solo sta per ottenere il 4° Livello (GoldOro) nel Sistema di Qualità dei Club Giovanili della F.I.G.C., ma ha anche raggiunto un traguardo che lo distingue anche dalle squadre professionistiche della zona, come U.S. Città di Pontedera e Pisa Sporting Club. Il San Giuliano F.C. ha infatti costruito un percorso di qualità che gli ha permesso di scalare la vetta del sistema di certificazione federale, facendosi riconoscere come una delle migliori strutture per il settore giovanile in tutta la Toscana e la migliore della Provincia di Pisa.

