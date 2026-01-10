Il ruolo della donna nel cristianesimo | obbedire non significa essere libere

Il ruolo della donna nel cristianesimo è spesso interpretato attraverso il valore dell’obbedienza e della devozione. Maria, esempio di fede e libertà, dimostra come l’obbedienza possa rappresentare una forma di libertà interiore. Questa prospettiva invita a riflettere sul significato di libertà e sui ruoli femminili all’interno della tradizione cristiana, offrendo un punto di vista sobrio e rispettoso sul rapporto tra obbedienza e autonomia femminile.

«Maria è la donna più libera del mondo perché ha saputo obbedire. Dovremmo dirlo a qualche femminista». Queste sono le parole di Giuseppe Laterza, vescovo. Riportate integralmente. Vale la pena fermarsi. E riflettere. Io provo a farlo in tre punti. Obbedienza e femminismo: un accostamento ignorante Mettere in rapporto l'obbedienza, anche quando la si definisce .

