Il ricongiungimento con il gol in casa non regala la vittoria all’Oviedo

Il ritorno al gol casalingo non ha portato la vittoria all’Oviedo, che sperava di festeggiare un risultato positivo nel proprio stadio. Nonostante il goal segnato, la squadra non è riuscita a conquistare i tre punti, confermando l’andamento difficile di questa stagione. La partita, descritta da Marca, ha evidenziato le sfide che i padroni di casa affrontano nel trasformare le occasioni in vittorie.

2026-01-10 17:53:00 Ecco quanto riportato poco fa, dalla Spagna, precisamente su Marca: Sembrava che il Carlos Tartiere Avrebbe festeggiato una vittoria per la sua squadra, qualcosa del genere non accadeva dal 30 agosto quando l’Oviedo sconfisse la Real Sociedad, ma non fu nemmeno in questa occasione. Neanche questo ha aiutato Ilyas Chaira mette fine alla serie di vittorie consecutive degli azzurri senza segnare. Erano passati 107 giorni e 597 minuti di gioco senza che i Carbayones riuscissero a perforare la porta rivale, ma il successivo gol del Betis ha inasprito la fine del primo turno per la squadra di Carbayón. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

