Il recupero degli atleti è un grande business

Il recupero degli atleti rappresenta un settore in costante crescita, un equilibrio tra scienza e percezioni collettive. Con un investimento annuale di circa un milione e mezzo di dollari, come nel caso di LeBron James, si evidenzia l'importanza di pratiche mirate per il mantenimento della forma e della salute. Questo ambito combina tecnologie avanzate e approcci personalizzati, riflettendo l’interesse crescente verso il benessere e la performance degli atleti professionisti.

Si parte tra realtà e leggenda metropolitana, si parte dal milione e mezzo di dollari che LeBron James spende ogni anno per mantenere fisico e salute. Perlomeno, così disse ormai una decina di anni fa Bill Simmons, noto giornalista americano, sostenendo di averlo appreso da fonti vicine a James. Il quale per un po’ è stato zitto, per poi replicare nel corso di una puntata della serie di Netflix “ Starting 5 ”, girata nel 2023-24: “Ho sentito questa storia assurda su quello che spendo ogni anno per il mio corpo e mi è venuto da ridere. La cifra esatta non la dirò mai, ma più che i soldi è importante il tempo che gli dedico”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Il recupero degli atleti è un grande business Leggi anche: Bellino: “Gli atleti fanno grande il Giro. Spero sia combattuto” Leggi anche: Case, soldi, incarichi. Il grande business della formazione per la diplomazia Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Il recupero degli atleti è un grande business - La cura costante del proprio fisico, in passato anarchica e delegata alla responsabilità individuale, è diventata oggi fondamentale per la carriera di un giocatore, tanto che le squadre oggi si impegn ... ilfoglio.it

Il fallimento del recupero dei Rams diventa una lezione per gli allenatori | Reazione ai discorsi...

Ritorna il check fisioterapico per gli atleti Sports Team! Un appuntamento dedicato alla prevenzione, al recupero e alla cura degli atleti, con check fisioterapici programmati a lunedì alternati. Prossime date: 12 gennaio 26 gennaio Orari indicati n - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.