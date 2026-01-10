Il primo Sinner-Alcaraz dell’anno è puro show | applausi a Seul

Il primo incontro tra Sinner e Alcaraz del 2026 si è disputato a Seul, offrendo uno spettacolo di alto livello. Nonostante la sconfitta, Jannik Sinner si conferma una presenza importante nel circuito, mentre Alcaraz dimostra di essere un avversario di grande valore. Questa sfida apre ufficialmente la stagione, sottolineando il continuo progresso del giovane tennista italiano e il forte interesse che il nuovo anno suscita nel mondo del tennis.

Il 2026 di Jannik Sinner comincia con una sconfitta che non pesa e con una certezza che vale molto di più: il numero due del tennis mondiale è già al centro della scena. A Seul, nell’esibizione che ha aperto simbolicamente la nuova stagione, il campione altoatesino ha affrontato Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Leggi anche: Sinner-Alcaraz, a Seul la prima sfida dell'anno: show in campo | 4-4 Leggi anche: Sinner-Alcaraz: a Seul la prima sfida dell'anno La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Alcaraz batte Sinner a Seul, al n.1 la prima sfida del 2026 - A Seul il primo confronto del 2026 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è andato in scena all'insegna del ... ansa.it

Sinner-Alcaraz, va allo spagnolo il primo duello del 2026 a Seul - La prima 'sfida' del 2026 tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è stata vinta dallo spagnolo. iltempo.it

Sinner-Alcaraz, a Seul vince lo spagnolo: Jannik battuto in due set - Alcaraz conquista il primo set dopo 49 minuti contro Sinner: decisivo il break arrivato nel dodicesimo gioco. sport.sky.it

Riparte la sfida #Sinner- #Alcaraz: allo spagnolo il primo duello del 2026 x.com

Puntate la sveglia: Sinner-Alcaraz domani è e su SuperTennis Canale 64 o SuperTenniX: dalle 8:00 vi aspettiamo davanti agli schermi per il primo, attesissimo confronto del 2026 tra i due migliori tennisti al mondo - facebook.com facebook

