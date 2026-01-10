Il primo Sinner-Alcaraz dell’anno è puro show | applausi a Seul

Il primo incontro tra Sinner e Alcaraz del 2026 si è tenuto a Seul, offrendo una partita intensa e di qualità. Pur con una sconfitta, Jannik Sinner ha mostrato segnali di crescita e determinazione, confermando il suo ruolo tra i protagonisti del tennis internazionale. Questa sfida rappresenta un primo passo importante nel nuovo anno, promettendo ulteriori sviluppi e confronti di alto livello.

Il 2026 di Jannik Sinner comincia con una sconfitta che non pesa e con una certezza che vale molto di più: il numero due del tennis mondiale è già al centro della scena. A Seul, nell’esibizione che ha aperto simbolicamente la nuova stagione, il campione altoatesino ha affrontato Carlos Alcaraz. 🔗 Leggi su Trentotoday.it Leggi anche: Il primo Sinner-Alcaraz dell’anno è puro show: applausi a Seul Leggi anche: Sinner-Alcaraz, a Seul la prima sfida dell'anno: show in campo | 4-4 Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Alcaraz batte Sinner a Seul, al numero 1 la prima sfida del 2026 - Colpi a effetto, molte risate, la mano portata all'orecchio per cercare l'ovazione che puntualmente arriva. ansa.it

Non sei riuscito a seguire il primo match Sinner–Alcaraz del 2026 Nessun problema: oggi è in replica due volte su SuperTennis - facebook.com facebook

Non sei riuscito a seguire il primo match Sinner–Alcaraz del 2026 Nessun problema: oggi è in replica due volte su SuperTennis x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.