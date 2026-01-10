Il presidente della Colombia Petro stava per fare la fine di Maduro | Poi ho telefonato a Trump

Gustavo Petro, presidente della Colombia, ha evitato un possibile episodio di tensione equivalente a quello di Nicolás Maduro. Intervenendo prontamente, ha chiamato Donald Trump per gestire la situazione, prevenendo un’azione militare sulla residenza presidenziale di Bogotá. Questa decisione ha contribuito a mantenere la stabilità istituzionale in un momento di alta tensione politica.

Gustavo Petro stava per fare la fine di Nicolás Maduro. E vedere una forza d’assalto atterrare sul tetto della Casa de Nariño, la residenza presidenziale della Colombia. Dove non ci sono bunker. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha definito Petro tossicodipendente, delinquente, narcotrafficante e prestanome (proprio di Maduro). Lo ha inserito nella Lista Clinton revocandogli il visto. Poi però con una telefonata è cambiato tutto. I due hanno parlato per un’ora questa settimana. E al termine è arrivato l’invito alla Casa Bianca. Per un incontro che si terrà all’inizio di febbraio. Lui parla oggi in un’intervista a Repubblica del rischio concreto di fare la fine di Maduro: «Qualsiasi presidente al mondo può essere rimosso se non si allinea a determinati interessi». 🔗 Leggi su Open.online

