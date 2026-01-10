Il premier della Malaysia chiede agli USA di liberare Maduro senza indugio

Il primo ministro della Malaysia, Anwar Ibrahim, ha chiesto agli Stati Uniti di rilasciare immediatamente il presidente venezuelano Maduro. Criticando l'azione militare statunitense, Ibrahim ha sottolineato come questa costituisca una violazione del diritto internazionale. La richiesta si inserisce in un contesto di crescente attenzione alle tensioni tra i paesi coinvolti, evidenziando l'importanza di rispettare le norme sovranazionali e il dialogo diplomatico.

Il primo ministro della Malaysia Anwar Ibrahim chiede che gli USA rilascino immediatament il leader venezuelano Maduro ed etichetta la loro azione militare come una violazione del diritto internazionale. L'appello su X. Anwar ha affidato le sue dichiarazioni a un post sul social americano X, precisando di aver seguito gli sviluppi della vicenda con grande preoccupazione. Secondo lui, Maduro e la moglie Cilia Flores devono essere liberati "senza alcun ritardo ingiustificato". Qualunque siano i motivi dell'arresto, dice, la rimozione di un capo di governo effettuata con la forza tramite un intervento esterno va a costituire un precedente pericoloso.

