Il petardo infilato in bocca al Leone la notte di Capodanno a Monza | i filmati incastrano i baby vandali

Durante la notte di Capodanno a Monza, alcuni giovani hanno causato danni al Ponte dei Leoni, coinvolgendo anche un petardo infilato nella bocca di una statua. I filmati delle telecamere hanno permesso di identificare i responsabili dell’atto vandalico, confermando la loro responsabilità. La vicenda sottolinea l’importanza di monitorare e contrastare comportamenti dannosi in aree pubbliche.

Monza, 10 gennaio 2026 – Hanno un nome i responsabili dell’assalto vandalico la notte di Capodanno al Ponte dei Leoni. Le indagini congiunte di polisia di Stato e polizia locale di Monza hanno individuato infatti alcuni dei responsabili dello sfregio a uno dei quattro leoni che dal 1838, quando il ponte sul Lambro fu costruito dagli Austriaci, “vigilano“ sul centro della città. Grazie al lavoro investigativo e alle immagini raccolte dal sistema di videosorveglianza della città – oggi dotata di 340 telecamere – gli agenti, nelle prime ore di ieri, hanno eseguito le perquisizioni disposte dalla Procura della Repubblica per i minori. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il petardo infilato in bocca al Leone la notte di Capodanno a Monza: i filmati incastrano i baby vandali Leggi anche: Il Leone di marmo sfregiato a Monza. Caccia ai vandali di Capodanno. Pilotto denuncia: "Atto irrispettoso" Leggi anche: Rissa in pieno centro la notte di Capodanno, i filmati "inchiodano" un 26enne: aveva una pistola Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Il petardo infilato in bocca al Leone la notte di Capodanno a Monza: i filmati incastrano i baby vandali; Sfregio al cuore di Monza: ecco come un video può incastrare i vandali del Ponte dei Leoni. Il petardo infilato in bocca al Leone la notte di Capodanno a Monza: i filmati incastrano i baby vandali - Spunta anche un video: tre giovani si avvicinano e si riprendono mentre fanno esplodere l’ordigno danneggiando la statua ... ilgiorno.it

Orgoglio Bresciano - OGBS. . Domenica 4 gennaio, piazzale Cesare Battisti a Brescia. Un vero disastro causato con tutta probabilità da un petardo infilato all’interno del pozzetto contenente la fibra ottica. Il risultato è stata la fusione dei cavi e il blocco della ret - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.