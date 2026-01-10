Il pesce Trump nuota sui social sudamericani | incredibile la somiglianza con la pettinatura del presidente Usa – Il video

Un video sui social sudamericani mostra un pesce con caratteristiche che ricordano la pettinatura e l’espressione del presidente americano Donald Trump. La somiglianza ha suscitato curiosità e commenti tra gli utenti, portando alla nascita del soprannome «pesce Trump». In questo articolo analizziamo il video e il motivo per cui questo esemplare ha catturato l’attenzione online.

C’è la chioma bionda, la faccia un po’ imbronciata e persino lo sguardo severo. E allora, è inevitabile che il pesce in questione sia stato presto ribattezzato da molti come «pesce Trump». Il video dell’animale sta diventando uno dei più condivisi sui social dall’inizio dell’anno, rilanciato soprattutto dai media sudamericani. Tra gli ultimi in ordine di tempo c’è anche Radio Boing, che su Instagram condivide il filmato e scrive: «Un nuovo video virale sui social media ha catturato l’attenzione degli utenti mostrando un peculiare esemplare marino che, a causa delle sue fazioni e della sua “pettinatura” naturale, assomiglia a Donald Trump ». 🔗 Leggi su Open.online

