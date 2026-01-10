Il Pd replica a Tonutti | Intervento stonato contro la visita di Conficoni al pronto soccorso

Il segretario del Pd provinciale di Pordenone, Fausto Tomasello, ha risposto al direttore dell'Azienda sanitaria del Friuli occidentale, Tonutti, in merito all’intervento sulla visita di Conficoni al pronto soccorso. La replica si inserisce nel confronto tra le parti, evidenziando posizioni diverse su un evento recente. La questione rimane al centro del dibattito pubblico e richiede chiarimenti da entrambe le parti.

Il segretario del Pd provinciale di Pordenone Fausto Tomasello ha scelto di replicare al direttore dell'Azienda sanitaria del Friuli occidentale. Giuseppe Tonutti ha criticato le prese di posizione dei consiglieri regionale e comunale di minoranza, Nicola Conficoni e Maurizio Giacomini, sul. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

