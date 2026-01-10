Il Paradiso delle Signore 10 anticipazioni settimana dal 12 al 16 gennaio | Fulvio scopre la verità su Mario
Nella settimana dal 12 al 16 gennaio, Il Paradiso delle Signore 10 si concentra su importanti sviluppi, tra cui la scoperta di Fulvio sulla verità riguardo a Mario. Nel frattempo, i personaggi affrontano decisioni cruciali: dopo la rivelazione del gioco di Adelaide, Marcello reagisce e la contessa si trova a dover scegliere un nuovo percorso. Un periodo di cambiamenti e rivelazioni che influenzerà le dinamiche della soap di Rai 1.
Settimana decisiva per la soap di Rai 1: dopo che il gioco di Adelaide è stato finalmente scoperto da Marcello, la contessa prenderà una decisione drastica. E non sarà l'unica. Ecco cosa succederà al Paradiso delle Signore dal 12 al 16 gennaio 2026. Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 10, in onda dal 12 al 16 gennaio 2026, accompagnano i personaggi in una fase delicata. Diversi sono i confronti che ci saranno nei prossimi giorni, non tutti pacifici e non tutti risolutivi. Ma ormai necessari. Al centro della settimana ci sono soprattutto Fulvio e Roberto - alle prese con il segreto di Mario - ma anche Odile, Adelaide e chi, nel quotidiano del grande magazzino, prova a tenere insieme (spesso con qualche difficoltà) lavoro e sentimenti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
