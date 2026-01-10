Il padre muore mentre è via con la squadra a 16 anni ma vince il torneo di basket per lui | la triste e commovente storia

Ciao a tutti, siamo una società di basket giovanile di Milano e desideriamo condividere una storia che unisce tristezza e speranza. A soli 16 anni, un giovane atleta perde il padre durante una trasferta con la squadra, ma decide di partecipare e vincere il torneo in suo ricordo. Una testimonianza di forza, affetto e resilienza che desideriamo raccontarvi per ispirare e sensibilizzare.

