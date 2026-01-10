Il padre muore mentre è via con la squadra a 16 anni ma vince il torneo di basket per lui | la triste e commovente storia
Ciao a tutti, siamo una società di basket giovanile di Milano e desideriamo condividere una storia che unisce tristezza e speranza. A soli 16 anni, un giovane atleta perde il padre durante una trasferta con la squadra, ma decide di partecipare e vincere il torneo in suo ricordo. Una testimonianza di forza, affetto e resilienza che desideriamo raccontarvi per ispirare e sensibilizzare.
“Ciao a tutti, siamo una società di basket femminile giovanile di Milano e vogliamo raccontarvi una storia triste ma al tempo stesso bellissima”.Inizia così il messaggio inviato su Facebook alla pagina social “La giornata tipo”, una bacheca virtuale con un seguito di mezzo milione di appassionati. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
