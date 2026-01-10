Il padre muore mentre è via con la squadra a 16 anni e vince il torneo di basket per lui | la triste ma commovente storia
Ciao a tutti, siamo una società di basket giovanile di Milano e desideriamo condividere una storia che, pur nella sua tristezza, rappresenta anche un messaggio di forza e di speranza. È la storia di un ragazzo di 16 anni che, mentre era fuori con la squadra, ha perso suo padre. Nonostante il dolore, ha vinto il torneo in suo ricordo, dimostrando come il sport possa essere fonte di conforto e di rinascita.
“Ciao a tutti, siamo una società di basket femminile giovanile di Milano e vogliamo raccontarvi una storia triste ma al tempo stesso bellissima”.Inizia così il messaggio inviato su Facebook alla pagina social “La giornata tipo”, una bacheca virtuale con un seguito di mezzo milione di appassionati. 🔗 Leggi su Milanotoday.it
Leggi anche: Il padre muore mentre è via con la squadra a 16 anni ma vince il torneo di basket per lui: la triste e commovente storia
Leggi anche: Scuola Basket Ferrara, è storia: l'Under 17 batte Reggiolo e vince il Torneo di Gallo
Crolla palazzina in Germania, muore intera famiglia siciliana: madre, padre e figlio di 6 anni. - facebook.com facebook
La mamma muore, il padre la stupra: 70enne condannato per le violenze sulla figliastra disabile a Venezia x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.