Il nuoto artistico della Libertas racconta la libertà delle donne
Il nuoto artistico della Libertas si distingue per la sua eleganza e la sua capacità di trasmettere valori di libertà e solidarietà. Recentemente, alla piscina Pellini di Perugia, si è svolto un evento che ha unito sport e simbolismo, offrendo al pubblico uno spettacolo coinvolgente e significativo. Un momento che ha evidenziato come lo sport possa essere strumento di espressione e di speranza, attraverso la grazia delle atlete e il contesto di condivisione.
Alla piscina Pellini di Perugia, davanti a un pubblico numeroso ed emozionato, si è svolto un evento insolito e profondamente simbolico, che ha preso forma tra le onde di una vasca trasformata in palco di lotta, di speranza e di rinascita. Le atlete della Libertas Rari Nantes Perugia hanno dato. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Leggi anche: Donne, musica, libertà: il Mercato Centrale Firenze si accende con “L’Eredità delle Donne”
Leggi anche: Il coraggio delle donne e la storia delle 55 Partigiane siciliane che lottarono per la libertà e l'emancipazione
Saggio di nuoto artistico della Libertas Rari Nantes: quando l’acqua diventa voce, scelta e libertà - Le acque si fanno racconto: il 21 dicembre 2025 a Perugia diventa simbolo di libertà femminile NewTuscia – PERUGIA – Riceviamo e pubblichiamo. newtuscia.it
Un momento strutturato di formazione e aggiornamento per i tecnici del nuoto artistico ligure, con particolare attenzione alle categorie Esordienti C e B: è questo uno dei principali esiti dell’incontro di lavoro tenutosi nei giorni scorsi a Savona, dedicato allo s - facebook.com facebook
Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.