Il nuoto artistico della Libertas racconta la libertà delle donne

Il nuoto artistico della Libertas si distingue per la sua eleganza e la sua capacità di trasmettere valori di libertà e solidarietà. Recentemente, alla piscina Pellini di Perugia, si è svolto un evento che ha unito sport e simbolismo, offrendo al pubblico uno spettacolo coinvolgente e significativo. Un momento che ha evidenziato come lo sport possa essere strumento di espressione e di speranza, attraverso la grazia delle atlete e il contesto di condivisione.

Un momento strutturato di formazione e aggiornamento per i tecnici del nuoto artistico ligure, con particolare attenzione alle categorie Esordienti C e B: è questo uno dei principali esiti dell'incontro di lavoro tenutosi nei giorni scorsi a Savona, dedicato allo s

