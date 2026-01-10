Il Nord Europa è nella morsa della tempesta Goretti
Il Nord Europa fronteggia le conseguenze della tempesta Goretti, con neve abbondante e condizioni meteorologiche avverse. A Chapel en le Frith, nel Derbyshire, le strade sono ghiacciate e i trasporti rallentati, riflettendo l’impatto di questa perturbazione sulla regione. Le immagini mostrano un paesaggio imbiancato e difficile da attraversare, evidenziando le sfide legate a condizioni meteo estreme in questa zona del Regno Unito.
( a skanews) – Pecore in mezzo alla neve, strade ghiacciate, trasporti difficili. Immagini dalla cittadina di Chapel en le Frith, nel Parco Nazionale del Peak District, nella contea del Derbyshire, in Inghilterra, tutta imbiancata. A causa della tempesta Goretti sono stati chiusi negozi e scuole in alcune zone. I meteorologi britannici e tedeschi hanno esortato la popolazione a rimanere in casa, emettendo allerte per ghiaccio e vento: di livello rosso, il massimo, per le isole britanniche di Scilly e la Cornovaglia, nel Sud-ovest dell’Inghilterra. Fai per il clima, le visite guidate. guarda le foto Tutto il Nord Europa è stato colpito da venti forti e tempeste, con disagi ai trasporti aerei e ferroviari e interruzioni di corrente per centinaia di migliaia di persone a temperature gelide. 🔗 Leggi su Iodonna.it
