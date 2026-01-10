Il Napoli senza Neres a San Siro: Conte rinuncia al brasiliano contro l’Inter Tempo di lettura: 2 minuti Antonio Conte affronta il big match di San Siro senza Neres, che non figura tra i convocati. La decisione si inserisce in un’analisi più ampia della rosa e delle strategie per la partita. La sfida tra Inter e Napoli si presenta come un momento cruciale per entrambe le squadre.

Tempo di lettura: 2 minuti Antonio Conte perde una pedina importante alla vigilia del big match di San Siro. David Neres non sarà a disposizione per Inter-Napoli, sfida chiave nella corsa scudetto, a causa del persistente problema alla caviglia rimediato nel finale della gara contro la Lazio. La decisione è arrivata dopo l’ultimo provino sostenuto nella mattinata odierna, che non ha fornito le risposte sperate. Il brasiliano ha provato fino all’ultimo a stringere i denti, ma il fastidio non è rientrato e lo staff medico, di concerto con l’allenatore, ha preferito non correre rischi inutili. Conte ha così deciso di non convocarlo per la trasferta di Milano, rinunciando a uno degli uomini più imprevedibili del suo attacco. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

