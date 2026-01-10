Il Messina ufficializza Kaprof Zerbo e Bonofiglio prima del match contro la Sancataldese
Il Messina ha annunciato l’ingaggio di Kaprof, Zerbo e Bonofiglio in vista della partita contro la Sancataldese, valida per la 19ª giornata di Serie D. La sfida si svolgerà domenica allo stadio “Franco Scoglio” alle ore 15. Questi innesti puntano a rafforzare la rosa in un momento importante della stagione.
