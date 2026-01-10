Il Mercosur lombardo ha suscitato opinioni contrastanti tra gli operatori del settore agricolo. Mentre alcuni vedono opportunità di crescita, altri temono che le importazioni milionarie di prodotti sudamericani possano indebolire le vendite locali. La questione evidenzia le sfide e le tensioni legate all’accordo, che potrebbe influire sull’equilibrio tra mercato internazionale e produzione agricola lombarda.

Milano, 10 gennaio 2026 – C’è chi lo definisce moltiplicatore di opportunità, e chi, invece, ha protestato con i trattori, considerando l’accordo con il Sud America foriero di conseguenze pesanti per l’agricoltura lombarda. Di certo c’è che dalla maggioranza dei Paesi dell’Unione Europea è arrivato il prima via libera alla firma dell’ accordo di libero scambio Ue-Mercosur, blocco che comprende Brasile, Argentina, Uruguay e Paraguay. Un accordo di cui si parla da 25 anni e che ha creato una spaccatura, trasversale ai vari Paesi europei e a settori economici. Confindustria Lombardia chiede da tempo, ad esempio, che si arrivi alla ratifica, perché l’intesa, secondo le parole del presidente Giuseppe Pasini, andrebbe a creare la più grande area di libero scambio mai realizzata dall’Europa (oltre 700 milioni di consumatori). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il Mercosur lombardo: vendite agricole povere, importazioni milionarie

Leggi anche: Stop alle importazioni di gas russo in Europa entro il 2027

Leggi anche: "Bilancio record, incongruenze milionarie"

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Trattori a Milano bloccano il traffico, la protesta contro l'accordo Ue Mercosur; Proteste trattori, da Milano a Parigi strade bloccate contro l'accordo Mercosur-Ue. FOTO; Agricoltori in lotta contro l’Europa: Il 9 gennaio i trattori a Milano; Trattori contro Mercosur, Roma alza la soglia, corteo a Milano.

Mercosur, trattori bloccano il traffico a Milano: “No all’accordo, difendiamo il Made in Italy” - Secondo gli agricoltori il governo non sta facendo abbastanza: “Vuole darci dei soldi per farci stare zitti ma non è questa la politica che vogliamo” ... msn.com