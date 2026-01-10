Il mercato dell’Atletico Madrid ruota attorno a Raspadori non vogliono farsi scappare i 22 milioni della Roma

L’Atletico Madrid monitorizza attentamente la situazione di Giacomo Raspadori, il cui futuro potrebbe dipendere dalla decisione del giocatore di accettare o meno l’offerta della Roma. Con una valutazione di circa 22 milioni di euro, il club spagnolo valuta le sue opzioni senza fretta, cercando di comprendere le reali intenzioni dell’attaccante italiano prima di muoversi ufficialmente sul mercato.

L’Atletico Madrid vuole capire le reali intenzioni di Giacomo Raspadori, che non ha ancora deciso se accettare le avances della Roma. Anche perché i Colchoneros dovranno poi trovare un sostituto. L’Atletico Madrid aspetta la decisione di Raspadori. Come riportato da Marca: Giacomo Raspadori è a un bivio, ma è costretto a decidersi nelle prossime ore: accettare la chiamata della Roma o rimanere all’Atletico, dove sono in attesa di una decisione che condiziona il loro mercato, perché se l’italiano dovesse rimanere, dovrebbero cedere uno tra Almada e Gallagher. Raspadori non è convinto di andarsene dall’Atletico. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

