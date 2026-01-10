Il Marocco punta a scrivere la storia dopo aver raggiunto le semifinali dell’AFCON dice Regragui

L’allenatore del Marocco, Walid Regragui, ha dichiarato che la squadra mira a scrivere la propria storia, dopo aver raggiunto le semifinali della Coppa d’Africa per la prima volta dal 2004. Questo risultato segna un importante passo avanti per il calcio marocchino, evidenziando la crescita e la determinazione della squadra nel contesto internazionale.

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: L’allenatore del Marocco Walid Regragui afferma che la sua squadra “punta a scrivere la storia” dopo aver raggiunto le semifinali della Coppa d’Africa per la prima volta dal 2004. I padroni di casa si sono assicurati un posto nella finale a quattro dopo una vittoria per 2-0 sul Camerun, con Brahim Diaz che ha segnato ancora una volta prima che Ismael Saimari si assicurasse la vittoria nel secondo tempo. L’ultima volta che il Marocco raggiunse le semifinali, 12 anni fa, perse contro la Tunisia nella finale, e il suo unico trionfo all’AFCON risale al 1976. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

