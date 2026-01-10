Il lento rebus per il post Dipiazza | papabili e outsider tutti i nomi
La ricerca del successore di Roberto Dipiazza a Trieste si presenta come un percorso complesso e articolato. Tra candidati principali e outsider, le candidature sono ancora in fase di definizione, rendendo il quadro politico incerto e in evoluzione. Questo processo, spesso più una lenta attesa che una corsa, evidenzia le sfide di un passaggio di consegne che richiede tempo e valutazioni attente.
Rebus lento. Non esiste termine più azzeccato per definire la corsa, forse più una camminata, alla conquista dell'eredità politica di Roberto Dipiazza. Nel 2027 l'attuale sindaco di Trieste, che governa la città da oltre un ventennio (tranne il quinquiennio Cosolini) e fa il primo cittadino da. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
Leggi anche: Decaro e la nuova Giunta in Puglia, ecco chi ci spera: Paolicelli e Matarrelli in pole. Tutti i nomi dei papabili
Leggi anche: Dumfries Inter, Luis Henrique resta un rebus per Chivu: adattamento lento e la scelta del tecnico per il derby
Il lento rebus per il post Dipiazza: papabili e outsider, tutti i nomi.
Il lento rebus per il post Dipiazza: papabili e outsider, tutti i nomi - Prima della fine dell'anno e della soluzione alla questione terzo mandato, il centrodestra locale non scioglierà le riserve. triesteprima.it
Mercato Napoli, Lucca resta un rebus aperto Il Napoli riflette, valuta e non forza. A Sky Calcio Club Luca Marchetti mette ordine nel tema più caldo: Lorenzo Lucca. Con il rientro di Lukaku, lo spazio potrebbe ridursi, ma il rientro del belga non è così rapido com - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.