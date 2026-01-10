Il gran rifiuto della Groenlandia a Trump | Non vogliamo essere americani

Nel gennaio 2026, la Groenlandia ha respinto con fermezza le avances di Donald Trump, dichiarando: “Non vogliamo essere americani, non vogliamo essere danesi, vogliamo essere groenlandesi”. Questa posizione evidenzia il desiderio della regione di mantenere la propria identità e autonomia, rifiutando ogni tentativo di assimilazione o controllo esterno. La vicenda sottolinea l’importanza di rispettare le aspirazioni di indipendenza delle comunità locali nel contesto geopolitico globale.

Nuuk, 10 gennaio 2026 – “ Non vogliamo essere americani, non vogliamo essere danesi, vogliamo essere groenlandesi “. Con una dichiarazione congiunta netta e senza precedenti, i leader dei cinque partiti rappresentati nel Parlamento della Groenlandia hanno preso posizione contro le recenti affermazioni del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ribadendo con forza il principio dell’autodeterminazione dell’isola artica. Il documento è stato diffuso oggi, sabato 10 gennaio, a poche ore dall’ennesimo ultimatum lanciato da Trump, che ha rilanciato pubblicamente le sue ambizioni sulla Groenlandia. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche: Groenlandia, dura risposta a Trump: “Non vogliamo essere americani”

Leggi anche: Groenlandia, i partiti locali a Trump: “Il nostro futuro lo decidiamo noi, non vogliamo essere americani”

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

«Presto la Groenlandia!»: il post di Katie Miller riaccende le tensioni tra Usa e Danimarca; Maduro in tribunale a New York: Io perbene e innocente, sono prigioniero di guerra; Chi è Delcy Rodriguez, l'ex vice di Maduro che prova a resistere a Trump: «Difenderemo il Paese»; Quanto vale la Groenlandia (secondo Trump).

Groenlandia, Trump minaccia: «La prenderemo con le buone o con le cattive». Risposta dei partiti: non vogliamo essere americani - Donald Trump rinnova le minacce espansioniste sulla Groenlandia, affermando che «farò qualcosa con la Groenlandia, che a loro piaccia o non piaccia», ventilando ... msn.com