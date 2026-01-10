Il gatto che ha scelto il cimitero monumentale di Lecco come casa

Un gatto ha scelto il cimitero monumentale di Lecco come sua casa, suscitando emozioni e sorrisi tra i visitatori. La sua presenza insolita ha attirato l’attenzione della comunità locale, diventando un simbolo di tenerezza e resilienza. Questa vicenda, condivisa nel gruppo Facebook

Una storia che tocca il cuore e fa sorridere allo stesso tempo quella che sta circolando nel popolare gruppo Facebook "Sei di Lecco se. 2.0". Protagonista è un gatto che ha scelto come dimora il cimitero monumentale della città e che, nonostante i tentativi di adozione, continua a fare ritorno. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

