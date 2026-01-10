Il futuro secondo Bill Gates i vaccini e i pediatri italiani
All’inizio del 2026, le previsioni di Bill Gates sul futuro si intrecciano con una risposta decisa dei pediatri italiani, impegnati a difendere l’importanza dei vaccini. In un contesto in cui le questioni sanitarie assumono un ruolo centrale, questa convergenza evidenzia l'importanza di un approccio informato e responsabile alla tutela della salute dei bambini, contro il rischio di regressioni nel campo della prevenzione e delle cure pediatriche.
All’inizio del 2026 le previsioni del miliardario filantropo Bill Gates nella sua lettera sull’anno che verrà arrivano, forse non a caso, insieme a una forte presa di posizione dei pediatri italiani in difesa dei vaccini e contro un ritorno al Medioevo in termini di salute infantile. Perché se “il numero di decessi di bambini sotto i 5 anni ” è per Bill Gates un “ parametro chiave del progresso ”, “ciò che mi turba di più è il fatto che l’anno scorso il mondo abbia fatto un passo indietro”, riflette il fondatore di Microsoft, che all’orizzonte vede ben 5 anni difficili. Cinque anni difficili, ‘ma non torneremo al Medioevo’. 🔗 Leggi su Lapresse.it
