Il funerale di Aurora Livoli uccisa a 19 anni a Milano | Violenza che lascia senza fiato

Oggi si svolge il funerale di Aurora Livoli, la giovane di 19 anni tragicamente uccisa a Milano. La sua scomparsa, avvenuta il 29 dicembre nel cortile di un condominio di via Paruta, ha suscitato dolore e sgomento nella comunità. Questo momento rappresenta un’occasione per ricordare Aurora e riflettere sulla violenza che ha spezzato la sua vita.

È il giorno dell'addio ad Aurora Livoli, la 19enne uccisa a Milano, trovata senza vita nel cortile di un condominio di via Paruta lo scorso 29 dicembre. I funerali, dopo il nulla osta per la sepoltura da parte della procura, sono stati celebrati nella mattinata di sabato 10 gennaio, a Monte San. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Leggi anche: “Una violenza che lascia senza fiato”: il video del funerale di Aurora Livoli uccisa a Milano Leggi anche: Identificata la ragazza uccisa a Milano: si chiamava Aurora Livoli, aveva 19 anni ed era scomparsa da due mesi La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Aurora Livoli, sabato il funerale a Monte San Biagio; Aurora Livoli, il giorno dell’addio. I funerali a Monte San Biagio, domani la fiaccolata; Aurora Livoli, la figlia della compagna di Emilio Velazco: Viveva con noi, non sapevamo fosse pericoloso; Omicidio Aurora Livoli, i pm: “Valdez Velazco è un pericoloso seriale. Potrebbe violentare e uccidere ancora”. “Una violenza che lascia senza fiato”: il video del funerale di Aurora Livoli uccisa a Milano - Queste le parole di monsignor Luigi Vari, l'arcivescovo di Gaeta che questa mattina, sabato 10 gennaio, ha celebrato nella chiesa di Giovanni Battista a Monte Sa ... fanpage.it

Aurora Livoli, i funerali della 19enne stuprata e uccisa a Milano: «Difficile farsi ragione di tanta brutalità». La rosa bianca e i palloncini in cielo - Un mare di rose bianche e un silenzio irreale hanno accolto l'ultimo viaggio di Aurora Livoli, la 19enne la cui vita è stata spezzata dalla violenza più cieca nella periferia ... leggo.it

I funerali di Aurora Livoli, 'una violenza che lascia senza fiato' - "È difficile farsi ragione di tanta brutalità e sofferenza, una violenza e follia che ci lascia senza fiato. ansa.it

I funerali di Aurora, "una violenza che lascia senza fiato". Cerimonia a Monte San Biagio, centinaia in chiesa per l'addio alla 19enne uccisa a Milano. #ANSA x.com

