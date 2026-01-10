Il freddo non fa ammalare i bambini i pediatri smontano il mito e spiegano perché gli ambienti chiusi riscaldati sono più rischiosi delle uscite invernali

Il freddo non è la causa principale delle malattie respiratorie nei bambini. Secondo i pediatri, le infezioni sono più spesso legate alla qualità dell’ambiente e alle modalità di contatto. Ambienti chiusi riscaldati possono rappresentare un rischio maggiore rispetto alle uscite all'aperto in inverno. La Fnomceo chiarisce i miti e fornisce indicazioni basate su evidenze per una prevenzione efficace.

Le infezioni respiratorie nei bambini non dipendono dalle basse temperature. La Fnomceo ha pubblicato sul portale "Dottore, ma è vero che.?" un approfondimento scientifico che contraddice le credenze comuni.

Influenza: freddo e bambini, cosa fare davvero? I consigli dei medici anti-fake news - Con l’arrivo dell’inverno, molti genitori cercano di proteggere i figli dal freddo limitando le uscite all’aperto ... notizie.tiscali.it

Freddo e bambini: è vero che si ammalano di più? È meglio tenerli in casa? - Al contrario, più tempo i bambini, anche piccoli, trascorrono al chiuso, maggiore è la possibilità di ammalarsi. corriere.it

Stare al freddo ci fa ammalare Quante volte ce l’hanno detto “Copriti che ti ammali!” La verità è questa Il freddo NON causa raffreddore o influenza. A farti ammalare sono virus e batteri, non la temperatura. Però attenzione: il freddo qualcosa la - facebook.com facebook

