Il freddo non fa ammalare i bambini i pediatri smontano il mito e spiegano perché gli ambienti chiusi riscaldati sono più rischiosi delle uscite invernali

Il freddo non è la causa principale delle malattie respiratorie nei bambini. Secondo i pediatri, le infezioni sono più spesso legate alla qualità dell’ambiente e alle modalità di contatto. Ambienti chiusi riscaldati possono rappresentare un rischio maggiore rispetto alle uscite all'aperto in inverno. La Fnomceo chiarisce i miti e fornisce indicazioni basate su evidenze per una prevenzione efficace.

Le infezioni respiratorie nei bambini non dipendono dalle basse temperature. La Fnomceo ha pubblicato sul portale "Dottore, ma è vero che.?" un approfondimento scientifico che contraddice le credenze comuni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.itImmagine generica

