Il Faldo | HcLog trasferimenti fuori regione per 15 dipendenti Usb | L' azienda dia il via ai licenziamenti Xca assuma i lavoratori
Il Faldo | HcLog ha avviato trasferimenti fuori regione per 15 dipendenti, dopo aver usufruito di cassa integrazione prorogata fino a dicembre. Usb chiede all’azienda di avviare licenziamenti e di assumere i lavoratori presso altre strutture. La vicenda evidenzia le sfide occupazionali e le tensioni tra azienda e rappresentanze sindacali in un contesto di difficoltà economiche e di confronto con le istituzioni regionali.
La cassa integrazione era stata ottenuta dopo numerosi tavoli di confronto con la Regione e prorogata fino al 31 dicembre scorso. Adesso, terminati gli ammortizzatori sociali, il futuro di 15 movimentatori della HcLog è più cupo che mai. Scaduto e non rinnovato l'appalto con Xca, nuovo gestore. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
