Il Faldo | HcLog trasferimenti fuori regione per 15 dipendenti Usb | L' azienda dia il via ai licenziamenti Xca assuma i lavoratori

Il Faldo | HcLog ha avviato trasferimenti fuori regione per 15 dipendenti, dopo aver usufruito di cassa integrazione prorogata fino a dicembre. Usb chiede all’azienda di avviare licenziamenti e di assumere i lavoratori presso altre strutture. La vicenda evidenzia le sfide occupazionali e le tensioni tra azienda e rappresentanze sindacali in un contesto di difficoltà economiche e di confronto con le istituzioni regionali.

