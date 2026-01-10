Il Ducato di Piazza Pontida saluti alla sindaca | Per il 2026 più sicurezza in città - Foto e video

Il Ducato di Piazza Pontida ha rivolto un saluto ufficiale alla sindaca, evidenziando l’impegno per aumentare la sicurezza in città nel 2026. L’evento, svoltosi sabato 10 gennaio, ha visto la partecipazione di Mario Morotti, della Fanfara Città dei Mille, e delle figure del Giopì e la Margì, in un momento che rafforza il legame tra tradizione e prospettive future per il territorio.

LA TRADIZIONE. Mario Morotti e il Ducato nel tradizionale saluto alle istituzioni sabato 10 gennaio. Accompagnato dalla Fanfara Città dei Mille e dal Giopì e la Margì. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

