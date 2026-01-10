Il dopo-Sorrentino nel segno del più francescano dei vescovi | monsignor Felice Accrocca chiamato a reggere la diocesi

La diocesi si prepara al nuovo insediamento con l’arrivo di monsignor Felice Accrocca, nominato vescovo in sostituzione di Sorrentino. Con un forte legame alla spiritualità francescana, Accrocca si distingue per la sua profonda conoscenza del carisma di san Francesco. La scelta riflette l’intento di mantenere viva la tradizione e i valori della terra di Assisi, affidando alla guida di un vescovo autenticamente francescano il cammino futuro della comunità.

La terra di san Francesco si prepara ad accogliere un nuovo vescovo-pastore che è anche un profondo conoscitore del Poverello, per questo è il più francescano dei vescovi (come anticipato da Perugia Today l'8 settembre scorso) sui quali si erano appuntate le attenzioni per la successione a. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

