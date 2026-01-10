Il documentario su Corona dice più sui documentaristi scarsi che su Corona

Il documentario su Corona rivela più delle carenze dei documentaristi che sulla figura stessa del protagonista. Tra le immagini e le interviste, spicca un semplice foglio Word, stampato e affisso in un sotterraneo, che diventa simbolo della semplicità e della pochezza della produzione. Un elemento che invita a riflettere sulla qualità e l’approccio narrativo adottato, lasciando spazio a interpretazioni più profonde su come vengono realizzati questi racconti.

La cosa più bella del documentario su Corona è un foglio scritto in Word e stampato e appiccicato a una parete del sotterraneo in cui Corona dà la sua parte di intervista. Si vede, se state molto attenti e mettete in pausa, a qualche secondo dalla fine, perché Corona è in piedi e si sta muovendo e sta bisticciando con gli autori, vai a sapere quanto per far scena e quanto davvero. Su quel foglio A4 c’è scritto, tutto maiuscolo, «FABRIZIO STAI DIRITTO». E sotto, tra parentesi, «risulti + FIGO». È una cosa un po’ tenera e un po’ straziante. Molto dello strazio è dato dall’aver gli autori lasciato seminascosta quella crepa da cui entra la luce, forse per far sentire segugio chi la nota. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

