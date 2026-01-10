Il diritto internazionale non avrebbe liberato i prigionieri di Maduro

Il diritto internazionale non sembra aver portato alla liberazione dei prigionieri politici in Venezuela. Mentre in Italia l’indulto di Mastella ha liberato migliaia di detenuti, a Caracas continuano a essere incarcerati centinaia di oppositori, e solo pochi sono stati liberati. Questa disparità evidenzia le differenze nelle politiche penali e nelle condizioni dei detenuti tra i due paesi.

Al direttore - L'indulto di Mastella fece uscire dal carcere 26mila prigionieri, altro che i 250 a Caracas dove restano in carcere centinaia di oppositori. A chi canta vittoria, ricordo che l'unico modo per fare giustizia è il ripristino della proprietà privata e la restituzione del maltolto a cittadini e imprese. Corrado Beldì Vero. Con un'annotazione in più. E' una gioia immensa sapere che i prigionieri politici della dittatura di Maduro, a poco a poco, torneranno a casa. Chissà se coloro che hanno denunciato con forza l'illegalità della rimozione di Maduro considereranno le conseguenze di questa rimozione illegale come un atto figlio della libertà o come un atto figlio della violazione di quel feticcio chiamato diritto internazionale e che i regimi canaglia, come ricordato pochi giorni fa dal Wall Street Journal, tendono sempre più a usare come scudo per proteggere le proprie violazioni della legge.

